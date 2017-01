Solze smeha in žalosti: Kdo nas je vznemirjal v 2016?

Naj noge



Nagrado za najlepše noge leta 2016 si nedvomno zasluži Lado Bizovičar, ki si je moral zaradi stave obleči Marjetkino mini krilo in se do Opere sprehoditi v visokih petkah. Podvig bi mu lahko zavidala marsikatera manekenka, modne agencije pa se že prerekajo, katera mu bo lahko ponudila pogodbo za sodelovanje.

Hit poletja



Le kako bi lahko pozabili na poletni hit, ki ga je v Sloveniji začel nekdanji smučarski as Jure Košir, ko je zajahal zlatega napihljivega laboda?! Dekleta so lovila sapo, najprej zaradi Jureta, potem še zaradi plastične živalce, na koncu pa sklenila, da bi imela v svojem bazenu najraje oba.

Osebnost leta



To si je z zlatimi črkami prislužila Melania Trump, še preden so jo razglasili za prvo damo ZDA. Svetovno javnost je zabavala s sumljivo podobnim govorom, za katerega so jo napadli, da ga je 'preplonkala' od Michelle Obama. Prepisovanje gor ali dol, rojena Sevničanka je spisala hollywoodsko zgodbo o tem, kako se iz malega slovenskega kraja povzpeti na vrh najvplivnejše države na svetu.

Preobrazba leta



V domovini pa je za navdušenje poskrbel Melanijin dvojnik, umetnik ličenja Empera, ki so ga prelevili v Melanio za potrebe spota Klemena Slakonje. Na vsem Balkanu namreč niso našli niti ene ženske, ki bi lahko stopila v čevlje Trumpove žene. Iz prve roke smo izvedeli, da ni lahko biti Melania.

Ganljivi Goran



Malce bolj trpki so bili občutki ob spremljanju bolečine Gorana Šarca, ki je o svoji pokojni ženi Simoni Weiss povedal: »Odšla je pomirjeno. Povedala mi je, da je odpustila vsem, blaženost in notranji mir sta se ji videla tudi na obrazu.« Prav ta angelska energija je vladala v Kinodvoru na predpremieri filma z naslovom Lahko noč, ljubezen moja.

Uspeh leta



Zdravljica je preteklo leto odmevala na vseh celinah, posebej glasno smo jo prepevali v čast zlati olimpijki Tini Trstenjak in njenemu trenerju Marjanu Fabjanu, ki se je zaradi obljube peš podal od Celja do Brezje.

Zdravnik leta



Ta naziv si zasluži igralec Hans Sigl, saj je dobesedno obnorel Slovenke, ki niso zamudile niti enega dela nanizanke Gorski zdravnik in njenega Martina Gruberja. V Sloveniji ga sicer še nismo dočakali, bodo pa v 2017. predvajali novo serijo priljubljene limonade.

Novi izrazi



Pod nove izraze, ob katerih smo se narežali tudi na svoj račun, se je podpisal Miha Šalehar, ki je v svoji radijski oddaji Latrina izumil besedo 'pisure' in z njo označil vse novinarje družabnega tiska. Z novim izrazom je obdaril Savino Atai in Zvezdano Mlakar, ki ju je poimenoval 'duhovni frizerki', in Mirelo Lapanovič iz Big Brotherja, po njegovem 'resničnostno enoceličarko'.

Izjava leta



Za najbolj pikro izjavo je poskrbel premier Miro Cerar mlajši, ko je na mizo tiskovne konference postavil listek z napisom: »Slovenec sem. Ne jamram. Iščem rešitve«. S tem je razjaril večji del javnosti, a nas je tik pred koncem leta znova pomiril, ko nam je vrnil dela prosti drugi januar. Tudi sam se je držal svojega pregovora – nič ni jamral, ko je končal razmerje z bivšo partnerico, raje je zavihal rokave in začel delati na novi, ki jo je razkril Božiček.

