Solze in slovo od kmetov: najprej ga je ponižal, nato objel

Napočila je nova sobota in z njo nov dvoboj. V areni sta se pomerila Tine in Senad. Slednji je svojega nasprotnika podcenjeval že pred dvobojem. »'Dec' je 'dec', punca je punca, Tine pa je nekje vmes,« se je norčeval Senad. Tine si ga je za nasprotnika izbral sam, saj je želel potrditev, da je dovolj dober, da lahko opravi tudi z najmočnejšimi na posestvu in celo pride do nagrade 50 tisoč evrov. Senad je še povedal, da je Tine nežne sorte, in če bi se pomerila v moči, bi ga kar vrgel čez ramo.

Dokazati želel, da ni »mili fantek«

Tine pa je želel sebi in drugim dokazati, da je dovolj dober, da lahko pride tudi do končne zmage. Povedal je, da lahko pokaže veliko več, kot si nekateri sploh predstavljajo. Tudi življenje ga je doslej že nekajkrat preizkušalo, a se je iz vsake izkušnje vrnil le še močnejši. »Marsikatero stvar sem preživel in marsikatero še bom, toda vse to me samo še krepi,« je povedal v solzah.

Tako so se norčevali iz Senada in Tineta

Tekmovalci so izkoristili odsotnost Senada in Tineta ter se na njun račun nekoliko ponorčevali. Matjaž je izpostavil, da ima Tine včasih precej ženstvene gibe, in potem so tudi ostali hitro začeli oponašati njegove gibe in kretnje. Anna je povedala, da je tudi njegova govorica precej ženstvena. Opravljali pa so tudi Senada in mu očitali, da veliko preveč časa namenja svoji zunanjosti in da je celo nekoliko narcisoiden.

Senad je bil pri vlečenju vrvi oziroma v dvoboju moči boljši. Nato sta se preizkusila v igri babilonski stolp oziroma v igri spretnosti. Zmagal je Tine. Dvobojevalca sta se nato pomerila v znanju pratike, kjer se je bolje izkazal Tine, zato je moral Senad zapustiti posestvo. »Dokazal si, da znaš in zmoreš proti najboljšemu,« je zmagovalcu čestitala voditeljica Jasna, Senad pa je ob tem povedal, da mu ni žal, da pratike nikoli ni vzel v roke.