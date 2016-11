Šolarji kuhali športnikom

Osnovnošolci iz Mojstrane, Novega mesta in Kranja so imeli ob svečanem odprtju zimske športne sezone v Nordijskem centru Planica priložnost kuhati slovenskim vrhunskim zimskim športnikom. Ponudili so jim tradicionalne jedi na žlico, ki so šle zimskim asom zelo v slast. Športniki so bili nad kuharijo, še bolj pa nad mladimi kuharji iskreno navdušeni. Da bi bila mera popolna, so gorenjski gostinci jedi po receptih šolarjev ponudili 500 otrokom, ki so prišli preizkusit planiški snežni hodnik, sponzorjem Smučarske zveze Slovenije in številnim medijem.