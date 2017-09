Šokirana Salome: Melania me ni želela sprejeti

Že prihod v predmestje New Yorka je bil za Salome poseben, saj je globoko v sebi slutila, da je pred njo eno od najbolj spektakularnih doživetij do zdaj. In ni se zmotila, kajti Veliko jabolko je ni pustilo na cedilu. »Prvi dnevi so bili naporni, ker mi je moj prijatelj Miha Kavčič, ki je bil tu že večkrat in obvlada mesto, do podrobnosti predstavil najbolj zanimive kotičke. Ogromno sva prehodila in zvečer dobesedno padla v posteljo. Odpeljal me je tudi na največjo konferenco kraljic preobleke, ki jo organizira prvi travestit svetovnega formata RuPaul. Na mojo veliko srečo sem v živo končno spoznala vzornico in sploh prvo pravo trans zvezdo na planetu Amando Lepore. Moram priznati, da sem si jo povsem drugače predstavljala. Ko je stala zraven mene, je bila videti tako drobna, krhka, med objemanjem sem se bala, da ji bom kaj zlomila (nasmeh). Je pravo čudo, saj je iz svojega telesa naredila nekakšno umetniško delo, na katerega se je podpisalo veliko lepotnih kirurgov,« pripoveduje Salome, ki si je pred odhodom čez lužo zgladila gubice pri doktorju Mlakarju.

