Šokiralo vas bo: razkrite laži, ki se dogajajo za kamero

Spoznanje, da tekmovalci prikrivajo resnico in se pogosto zlažejo, ko beseda nanese na prehranjevanje, je močno razžalostilo trenerja Jana in Natašo v šovu The Biggest Loser Slovenija.

»Zdaj tudi razumem vse te rezultatske padce, ko smo čez teden trenirali kot nori, ko smo namensko delali posebne programe in sva trenerja vstajala zgodaj, da sva jih lahko prišla trenirat, potem pa so oni s hrano gladko vse uničili. Vedno več stvari bo prišlo na dan. Zdaj, ko se gredo te individualne bitke, bomo lahko upravičili vedno več svojih sumov,« je bila močno razočarana Nataša, ki kar ni mogla verjeti, da so ji tekmovalci ves čas lagali.

»Torej, v četrtek ob treh nehate jesti, potem nehate piti, potem se stehtamo, potem pa 'bam', vikend,« je strnila razkritje voditeljica Špela Grošelj in glasno tlesknila z rokami.

Tekmovalec Boštjan je tako razkril, da so ob koncih tedna vsi nekje na 1500 kalorijah, nato pa jih začnejo zmanjševati. V ponedeljek jih zaužijejo le približno 1200, ob torkih čakajo na skušnjavo in do takrat ne pojedo prav veliko. »Ob sredah smo že na okoli 1000 kalorijah, v četrtek pa sem jaz na enem jogurtu, potem pa se postim. V četrtek skoraj ne jem in mislim, da je skoraj z vsemi enako,« je bil iskren Boštjan, ki je tako pojasnil skrivnost svojega prehranjevanja.