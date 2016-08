Šokantno razkritje: zvezdnik BB je gej

Dalibor Brajdić, Rom in letošnji zvezdnik resničnostnega šova Big Brother, je priznal, da je gej. Kot poroča Žurnal, je razkril, da je bil kar osem mesecev v zvezi z moškim, a ga je ta grdo izdal. V romantični zvezi z moškim je bil tudi v času snemanja resničnostnega šova, pa čeprav se je takrat, kot se spomnimo, vrtel okoli sotekmovalke Alenke.

Dalibor je dejal, da dejstva, da je gej ne more in noče več skrivati. Resnico se je odločil razkriti, ker je bil zelo razočaran. Za izdajo je izvedel, ko je prebral njegova sporočila in ugotovil, da ga vara in se na skrivaj dobiva z drugim. »Čeprav ga ljubim in sem mu pripravljen oprostiti, me ne želi nazaj. Pravi celo, da me bo prijavil zaradi groženj,« je še dejal Dalibor.

Zaradi šokantnega razkritja naj bi mu bila hrbet obrnila tudi družina. Dalibor še pravi, da je to med Romi nesprejemljivo, vendar je med njimi podobnih primerov še več.