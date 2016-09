Šokantno priznanje kmeta Tineta

Čeprav imajo tekmovalci v šovu Kmetija: Nov začetek polne roke dela, se vedno najde čas za sproščene pogovore, in sicer tudi o seksu. Tako so bili nekateri popolnoma šokirani, ko jim je Tine razkril, kaj se mu je zgodilo.

Fantje so se primerjali v tem, kdo je noč preživel z bolj izkušeno žensko. Iznenada se je javil Tine, ki je razkril, da je pri osemnajstih noč preživel z 38-letno žensko. Naslednji dan mu je bilo sicer žal in se je diskoteke, kjer jo je spoznal, dolgo izogibal. »Zaradi te izkušnje nisem šel v diskoteko štiri leta,« je povedal v zadregi.

Ker so se ob tem razkritju nekateri sotekmovalci zgražali, je Tine nekoliko obžaloval, da je to delil z njimi. Ženske pa so sproščeno priznale: »Seks je del naše narave in spada v našo igro.«