Šokantno pismo za očeta bolne Lane, ki je šel v resničnostni šov

Družini Beranič iz Maribora se bo kmalu uresničila največja želja. Njihova sedemletna hčerka Lana, hči kmeta Marjana, o katerem smo poročali pred kratkim, bo do konca leta odpotovala v Ameriko na operacijo. Deklica se je namreč rodila s hudo deformacijo stopal, zaradi katere bi lahko pristala na invalidskem vozičku. Marjan je kmalu po tistem, ko je zapustil resničnostni šov, v javnosti povedal srce parajočo zgodbo. Slovenija je stopila skupaj in v le nekaj dneh se je nabralo približno deset tisoč evrov. V četrtek je družina prejela pismo od zavoda za zdravstveno zavarovanje, v katerem je zapisano, da je deklica upravičena do zdravljenja na inštitutu dr. Paley v medicinskem centru St. Mary na Floridi.

Operacija po predračunu znaša dobrih 108.000 dolarjev (95.000 evrov), nekaj več kot 4500 (3960) pa stanejo štirje tedni fizioterapije. Deklica ima pravico do enega spremljevalca, Marjan pa je ob tem povedal, da bo šel s hčerko v ZDA on, spremljala pa ju bo njegova starejša hči, ki obvlada angleščino. Sprva je znesek za operacijo znašal okoli 177.000 evrov, in sicer zato, ker so pri izračunu upoštevali tudi operacijo žil, ki znaša okrog 45.000 dolarjev (39.000 evrov), vendar bodo to opravili pozneje. Po operaciji stopal mora namreč deklica okrevati od pol do enega leta, preden ji opravijo žilno operacijo. Nataša Švikart Žumer iz humanitarnega društva Maus je sporočila, da so v nekaj dneh zbrali približno 10.000 evrov, akcijo pa bodo prekinili v soboto, saj imajo za konec tedna napovedano zbiranje sredstev na Koroškem. Novice je bil zelo vesel oče Marjan, ki nam je zaupal, da so vsi presrečni in da boljše ne bi moglo biti.

Marjanov prijatelj in someščan Rok Černic kljub temu, da je denar za operacijo zbran, svoje poslanstvo nadaljuje. Povedal nam je, da ga ne bo ustavilo nič, čeprav je operacija pokrita. »Jaz se ne dam, dražba je v polnem pogonu. Nekateri delamo to iz srca do soljudi in prijateljev in ne zaradi promocije ali slave.« Za družino je doslej zbral 1870 evrov.