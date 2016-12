Šok za tekmovalca Kmetije: zaplet pred operacijo

Nekdanji tekmovalec šova Kmetija: Nov začetek Marjan Beranič se odpravlja v Ameriko, kjer bodo operirali njegovo hčer Lano, ki nujno potrebuje operacijo nogice. Vse skupaj pa se je tik pred odhodom zapletlo, saj so se stroški zvišali za približno 3000 evrov. Marjana je novica seveda negativno presenetila, saj so že tako preudarno zbirali sredstva. Odločil se je, da bo nekako znižal stroške bivanja in potovanja po celini čez lužo in s tem pokril proračunski manko, poroča Planet.

Zdaj si samo želi, da ga pred odhodom ne bi presenetila še kakšna neprijetnost, da se bo lahko v celoti posvetil hčerki in njeni zahtevni operaciji.