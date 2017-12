Šok za šokom! Razkrito, zakaj je Mili pretepel Mirelo, oglasil se je še Andrej

Del resničnostnega šova Pari (Parovi) se imenuje Parograf. Takrat tekmovalce priklopijo na detektor laži. No, tokrat je gledalce zanimalo predvsem, zakaj je Milutin Radosavljević Mili malo pred koncem njune zveze brutalno pretepel Mirelo Lapanović. Za to so bili krivi izpadi ljubosumja na enem izmed beograjskih splavov, je priklopljena na detektor očitno po resnici povedala Mirela.

»Na splavu me je seznanil s Tonijem in Čedom. Slikali smo se, izmenjali stike na facebooku, da bi jima poslala fotografije. Nastal je kaos, pretepel me je,« je dogajanje tiste noči opisala starleta.

Še to, omenjeni šov je razkril, da naj bi bivši mož Andrej Laharnar že obvestil Mirelinega novega partnerja Neša, da mu je pripravljen povedati vse. »Če je to resnica, sem šokirana. Andrej in jaz sva poskušala 14 let, a ni šlo. Jaz sem ob Neši našla svojo srečo,« je zaključila.