Šok: voditelj od njih zahteval, da jih odvržejo

»Čas je, da premešamo karte.« Tako je v Survivorju napovedal voditelj Miran Stanovnik in označil, da lahko na zdajšnji sestavi plemen pozabijo. Večino je to šokiralo, a so morali hitro pozabiti na spremembe in se posvetiti bitki, ki jih je čakala.

Tudi tokrat je bilo vredno zmagati, saj je to pomenilo hrano za pleme. Pa ne kakršne koli! Prišla je namreč dostava slovenske hrane: suha salama, kranjska klobasa, potica, sir in pršut.

Igra je bila precej težka, in sicer so jim na palice nalagali težke vreče. Na koncu se je izkazalo za močnejše pleme Sambal.