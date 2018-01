Šok pred začetkom šova Zvezde plešejo

Priprave na šov Zvezde plešejo so v polnem teku. Profesionalni plesalci že pridno vadijo in trenirajo, a žal ne gre vsem vse po načrtih. Na enem izmed nedavnih treningov se je namreč poškodoval Tomaž Šter, ki je v prvi sezoni šova plesal z Aleksandro Balmazovič.

»Do poškodbe je prišlo v torek na enem od treningov. Preizkušali smo nove lifte in trike in pri enem mi je spodvilo gleženj,« je povedal Tomaž, ki je kasneje zaradi vse hujših bolečin obiskal zdravnika. »Zdravnike je skrbelo, da gre za kaj hujšega, vendar so po slikanju ugotovili, da je na srečo le bolj kompliciran zvin.«

Tomaž je tako le nekaj tednov pred začetkom težko pričakovanega šova pristal na berglah, a je vseeno prepričan, da bo do začetka oddaje spet pripravljen na akcijo. »Vsakodnevno delam vaje ter terapije s fizioterapevtom, da pospešimo rehabilitacijo. Celjenje običajno traja od dva do tri tedne, trenutno sem še na berglah, počasi bom spet začel hoditi, čez kakšen teden pa merimo že na prve plesne treninge.«

Razkril nam je še, da se je v svoji osemnajstletni karieri prvič poškodoval, kar je po njegovo gotovo znak, da se stara.