Šok na snemanju šova na Planet TV. Ste videli, kaj se je zgodilo?

Resničnostni šov The Biggest Loser Slovenija se je začel. Že v prvi oddaji pa so udeleženci doživeli šok. Voditeljica Špela Grošelj je namreč objavila, da v bitko za 50.000 evrov ne bo šlo vseh 17 že izbranih tekmovalcev (te so izluščili med okoli 500 prijavljenimi), temveč bo eden izločen že na samem začetku, še pred vselitvijo.

V prelepo hišo, kjer se bo hujšalo s pomočjo dveh trenerjev, Nataše Gorenc in Jana Kovačiča, se bo tako vselilo 16 tekmovalcev. O tem, kdo bo odpadel, odločajo motivacija, želja po spremembah, vzdržljivost in konec koncev iskrenost in zaupanje.