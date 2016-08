Šok na Kmetiji: Nov začetek: tekmovalec pobegnil, iskali so ga po gozdu

Na male zaslone prihaja nocoj resničnostni šov Kmetija: Nov začetek, ki se predvaja z zamikom. Dogajanje na kmetiji na Zaplani, je bilo očitno v prvih tednih precej burno, saj so ostali že brez treh tekmovalcev: eden je izpadel v izzivu, drugi se je poškodoval, tretji pa jim je – pobegnil. Ne, niste prebrali narobe.

Na spletni strani planet.si poročajo, da je eden od tekmovalcev obupal. Njegova želja po odhodu je bila tako velika, da ni počakal niti ekipe ustvarjalcev šova, ampak jo je takoj popihal. Ustvarjalci so se nato podali v iskalno akcijo v bližnjem gozdu. Ko so pobeglo osebo našli, so jo odpeljali na posestvo, od tam pa poslali domov. Treba je pač igrati po pravilih ...