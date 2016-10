Sodnica odredila prisilno privedbo razvpitega slikarja, a ga niso pripeljali

LJUBLJANA – Stres, v katerem se je v zadnjih dneh znašel slikar Jure Jurček Cekuta, je tako velik, da je načel celo njegovo zdravje. Včeraj je bilo tako hudo, da se je na poti na sodišče, kjer se je znašel v postopku zaradi neplačanih preživnin, moral ustaviti in poiskati zdravniško pomoč. Zdravnik mu je odredil počitek in mirovanje.

Stres naredil svoje

»V teh dneh ima veliko obravnav in je pod velikim stresom. Sicer se je odpravil proti sodišču, a se je moral ustaviti pri svojem diabetologu, ker mu je sladkor tako drastično padel,« je situacijo sodnici Mojci Cigale Kršinar opisala Jerica Jančar, zagovornica Cekute. V nadaljevanju je še pojasnila, da je diabetik, zdravnik pa mu je svetoval mirovanje in počitek, zato naj bi se vrnil domov po zdravila. Cekuta je sicer doslej živel zelo sladko življenje, tako smo ga leta 2013 v ženski družbi ujeli na razglasitvi slovenske fatalke.

Po besedah zagovornice Jureta Cekute ima ta med prestajanjem kazni precej izhodov, saj med drugim tudi končuje doktorat, pri čemer ga že priganjajo roki. N a odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi prestaja dvoinpolletno zaporno kazen zaradi davčne utaje.

Sodnica ni vedela nič

Jančarjeva je sodnici izročila zdravniški izvid, ta pa se je vsemu čudila, saj je izdala odlok za prisilno privedbo in je o Cekutovi odsotnosti ni nihče uradno obvestil. Kaj se dogaja s Cekuto, je zato preverila tudi v ZKPZ Rogoza, kjer Cekuta prestaja zaporno kazen. Predstojnik ji je potrdil, da Cekuta sicer sam hodi na sodišča, danes pa je prejel obvestilo, da zaradi zdravstvenih težav tja ne gre.

Sodnica je glede na dejstvo, da je Cekuta odsoten, glavno obravnavo preložila za en mesec.

Prekinjeno tudi sojenje v zadevi Patria

Cekuta se je sicer v ponedeljek pred sodiščem zagovarjal v procesu Patria, a so narok zaradi njegovih zdravstvenih težav prekinili. Naslednji naroki bodo 7., 21. in 28. novembra, ko naj bi brali dosedanje zagovore in se seznanili s spisom iz sodne preiskave spornega dokumenta.