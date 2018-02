To so zvezde, ki bodo nastopile v šovu Zvezde plešejo (2. del)

Spomladi na Pop TV prihaja druga sezona največjega televizijskega plesnega spektakla Zvezde plešejo. Podrobneje predstavljamo drugo polovico dvanajsterice, ki se bo borila za plesni globus. Prvi del si lahko ogledate na tej povezavi.

1. Natalija Bratkovič

Natalijo Bratkovič smo jeseni spremljali kot voditeljico resničnostnega šova Kmetija, zdaj pa se seli na plesni parket. Natalija se vsake naloge loti 100-odstotno, o plesnem podvigu pa pravi: »Zagotovo sodi med top 5 med vsemi do zdaj.« Veseli se zabavnih trenutkov, nam je pa zaupala, da so jo že opozorili, da oddaje ne sme vzeti preveč resno: »Morala sem narediti kar konkreten miselni preklop, ker osebno vse, kar je povezano s televizijskimi kamerami, jemljem kot delo. Produkcijska ekipa je izrecno poudarila in celo dvakrat rekla: 'Natalija, to ni delo, to je zabava.' Ples ji pomeni rekreacijo in sprostitev: »Če pa gre za ples, ki ga povežem s fantom Dejanom, potem je ples tudi čudovit način, da se dva lahko povežeta še na drugačen način, brez besed, zgolj s telesom in mimiko.«

2. Sašo Stare

Sašo Stare je komik, ki nas je spravljal v smeh v seriji Skečoholiki na Voyu. »Ples mi pomeni velik izziv, kajti doslej sem po odru samo hodil, od zdaj pa bom lahkotno hopsal kot mladi medvedek. Morda imam pa napačna pričakovanja, morda bom neroden kot mlado tele. Vsekakor nisem še nikoli počel česa podobnega, tako da se veselim neznanega, veselim se plesa, ki je zunaj moje cone udobja in veselim se vseh novih stvari, ki jih bom doživel.« Od plesa pričakuje veliko spotikanja in hoje po prstih soplesalke: »Pozorno glejte njen obraz, če se ji napnejo vse mišice, to pomeni, da sem ji ravnokar stopil na prste.« Za sodelovanje v šovu se je odločil, da nekaj privarčuje: »Tukaj sem zato, ker je moja punca hotela, da se naučim plesati, pa so bili dragi plesni tečaji, tukaj je pa zastonj,« pravi v svojem zabavnem slogu.

3. Gašper Rifelj

Glasbenik Gašper Rifelj se izjemno veseli oddaje Zvezde plešejo: »Res sem vesel, da bom del tako velikega projekta, kot so Zvezde plešejo. Ko sem bil mlajši, sem nekaj let hodil na plesne vaje in tam naredil svoje prve plesne korake. Kasneje nisem plesal in se res veselim, da bom imel priložnost stopiti na ta velik plesni parket.« Izdal nam je, da najraje pleše na zasebnih zabavah v krogu prijateljev: »Če je zasebna zabava, se še malo bolj odklopim in sprostim. Na takšnih zabavah smo plesali že vse: od oponašanja Magic Majka do tanga in rokenrola.«

4. Uroš Bitenc

Uroš Bitenc je voditelj na Hitradiu Antena, a ga verjetno mnogi poznate s spletnih omrežij, kjer svoje sledilce zabava z družinskimi prigodami. Uroš o Zvezdah plešejo pravi: »Nastop je zame velika čast in veselje, da se bomo družili na največjem plesnem odru v Sloveniji. To bo en velik izziv in lepa priložnost, da me spozna še nekaj ljudi.« Sveže pečeni očka pravi, da bo širil pozitivno energijo in 'gud vajb'. »Ples je zame bližina, dotiki in zibanje bokov, kot rekreacija pa tudi konkreten kardio. Najraje plešem doma s svojima bejbama – z Ulo v naročju in Anteo v objemu.«

5. Rebeka Dremelj

Rebeka Dremelj se po dveh porodih v vsem sijaju vrača na slovenski medijski oder. »Zvezde plešejo mi predstavljajo test sebe, do kod lahko grem in česa sem še vse sposobna.« Gledalcem obljublja zabavo in smeh ter hkrati obljublja dober plesni šov. »Pravijo, da kdor poje, zlo ne misli. Jaz pa pravim, da kdor poje in pleše, zlo ne misli. Ali je lahko še kaj lepšega v življenju kot za trenutek zaplesati v svoji službi. To bom jaz sedaj počela. V službi bom plesala.« Doma ves čas pleše s svojima hčerkama. »Najraje plešem doma v dnevni sobi in norim s svojima hčerkama. Ker me nihče ne ocenjuje, kako zelo nora sem. Bolj ko sem nora, bolj jima je všeč.« Nazadnje je Rebeka plesala pred nekaj tedni v londonskem lokalu, na odru Eurofesta, kjer je imela nastop.

6. Ivica Vergan

Pevko Ivico Vergan zagotovo poznate po prepoznavni opravi mornarčka, ki jo že vrsto let spremlja na nastopih s skupino Primorski fantje. Ivica je med zvezdami najstarejša plesalka, a o letih seveda ne bomo, saj je njena energija nalezljiva. Čeprav se na glasbenih odrih vedno pozibava, ni vešča plesa v paru: »Nisem ravno vajena plesati v paru in na predlagano koreografijo. Počaščena sem, da sem kljub letom povabljena k sodelovanju, in upam, da bom izpolnila pričakovanja in zaupanje vseh, ki pripravljajo šov.« Ivica pravi, da je ples zanjo nekaj naravnega in običajnega: »So ljudje, ki jim daš v roke instrument in igrajo, pa tisti, ki jih vržeš v vodo in plavajo, ali oni, ki jim natakneš smuči in smučajo. Jaz slišim glasbo in plešem. To je pač v meni. Ne vem, kaj plešem, ampak enostavno plešem v ritmu.« Ivica je prepričana, da se po njenih žilah ples enostavno pretaka.