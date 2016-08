Smukač Rok Perko z vozičkom na rolki

Eden najlepših znanih slovenskih parov, smukač Rok Perko in njegova žena Tjaša, maksimalno uživa dneve, ko je vsa družina skupaj. Poročena sta tri leta in zelo zaljubljena, čustev pa ne skrivata. Rok je zdaj doma in trenira po svojem programu, kmalu pa se bodo smučarji spet odpravili na sneg in Tjaša bo z njunima sinčkoma, Oskarjem in Izakom Svarunom, spet ostala sama. Ker ima adrenalin v krvi vsa družina, saj je Tjaša, tako kot njen oče Rok Cvetkov, tudi sama kaskaderka in brez športa ne more, so nenehno v gibanju. Zdaj, ko je Oskar že večji, se Perkovi v mesto odpravijo na kolesih in koleščkih, najbolj pa zažiga Rok, ki mlajšega Izaka Svaruna vozi v posebnem vozičku, nameščenem na rolki. Oskar se že vozi s svojim kolesom, Tjaša pa velikokrat tudi.

