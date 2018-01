Smučarji skakalci

Če bi bil France Prešeren še danes živ, bi bil svetovno znan. Pa ne zaradi svojih pesmi, ampak zaradi starosti. V slovenski smučarski reprezentanci ni nobenega črnca. Tudi v svetovni skakalni eliti ga ni. Kot ni niti Prleka ali Prekmurca. Najbolj eksotična pojava v tem združenju je vsekakor Japonec Noriaki Kasai, ki je pot v svetovnem skakalnem pokalu začel leta 1988. Znamenit je zaradi starosti in tudi zaradi rezultatov, saj se še vedno uvršča med svetovno elito. Včasih pač niso pomembni dosežki, marveč postranska stvar, zaradi katere postane kdo znan oziroma prepoznan. Angleži sicer niso ne vem kakšni skakalci, vendar je postal eden od njih posebno znan. Istega leta, kot je imel svoj debi Noriaki Kasai, je na olimpijskih igrah v Calgaryju nastopil

Eddie Edwards, pozneje poimenovan Eddie the Eagle. Z naskokom najslabši skakalec vseh časov se je uvrstil na olimpijske igre in komisija je za skoraj vsak njegov skok posebej zasedala in se odločala, ali so razmere dovolj varne, da lahko nastopi tudi Eddie the Eagle. Za primerjavo, Eddie je na 70-metrski skakalnici zbral 69 točk, drugi najslabši 140 točk, zmagovalec Matti Nykänen pa 229. Razlika je očitna. Vendar je pač vodilo olimpizma, da je pomembno sodelovati, in ne zmagati, tako da se morajo v duhu te ideje vesti tudi organizatorji. Eddie je vsekakor popestril tekmovanje in odprl nov način gledanja na smučarske skoke in gledanja smučarskih skokov. Ni bilo več treba trepetati, kako dolg bo skok, ampak je glavni adrenalin šopal na temo, ali mu bo uspelo narediti krajši skok od prejšnjega in ali bo pri tem ostal živ. Edino to, ali bo po doskoku ostal na nogah, ga enači s tistimi tekmovalci, ki skačejo najdlje. Tudi pri njih vedno trepetamo, da pri dosegu za navadnega občana nepredstavljivih dolžin ostanejo na nogah. Če ne, je ves trud zaman.

Če pade, so vsi kot Eddie Edwards. Iz teh olimpijski iger vsekakor pomnimo Nykänena kot zmagovalca in Edwardsa kot zadnjega. Vendar je Edwards mogoče bolj kot kateri koli zmagovalec utelesil idejo olimpizma in olimpijskega duha, idejo enakih možnosti in dostopnosti tudi za tiste, ki v drugih okoliščinah nimajo možnosti sodelovati. Ne vem, ali je bil o Nykänenu posnet film, vendar je zgodba Eddieja the Eagla dobila tudi filmsko različico. Kot pri nas dosežki Primoža Peterke. In prav iz tega dokumentarca oziroma iz tekem, na katerih je nastopil, pomnimo znameniti vzklik športnega komentatorja »vleci, Primož, vleci, Primož«. Sploh si ne smem predstavljati, kako vse bi lahko bil razumljen ta vzklik, če bi se po kakršnem koli naključju izkazalo, da je Primož pripadnik skupnosti​ LGBT. Naprej ne bomo kopali. Kako hitro se zgodi, da neka izjava ali objava v spletu različnih branj dobi drugačen pomen, kot je bilo v začetku mišljeno. Prav to se je pripetilo snovalcem oglasa in strokovnjakom za upravljanje blagovne znamke H&M.

Z oglasom, na katerem je temnopolti fant, sicer ne bi bilo nič narobe, če na hoodiju ne bi imel napisa Coolest monkey in the jungle. Nalašč ali ne, tega ne vemo, vendar je oglas vzbudil pozornost, in to tako močno, da so ga umaknili in se začeli opravičevati. Žalitev ali pa zgolj opozorilo, da je tudi to del naše stvarnosti, da je pri tovrstnih firmah za vsakim zašitim kosom, ki ga ljudje tako radi kupijo po izjemno ugodni ceni, en mladostnik, ki tam nekje to šiva, preklada, nalaga na tovornjake, oziroma splošno opozorilo, da je kul biti kul, vendar se moramo zavedati, da za vsakim kul kosom oblačila stoji en Coolest monkey in the jungle, ne glede na to, katere barve je. Lahko bi bil tudi Goričanec, ki dela v avstrijski lederfabriki. Vse je možno, tako kot je možno, da Eddie Edwards, ki je po osnovnem poklicu malar, nastopi na olimpijadi, tako kot vas ne sme presenetiti, če bo v kratkem Prekmurec del slovenske skakalne reprezentance. V Pertoči na Goričkem namreč gradijo skakalni center. Projekt nekoliko zamuja, vendar do volitev bo.

Pripravite se, prihajajo Coolest eagles from Goričko. To, kar ste videli doslej, ni nič. Zgodovina smučarskih skokov se šele začenja pisati.