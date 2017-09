Smrt Blaža Furjana: do resnice po 20 letih

Zgodilo se je med služenjem vojaškega roka, ko je takrat še ne 20-letni Blaž Furjan v sumljivih okoliščinah izgubil življenje in za vselej zaznamoval družino. Njegovo smrt so v vojski označili za samomor, čeprav so številni indici nakazovali, da je šlo za uboj, celo umor. Vsaj tako trdi njegova sestra Barbara, ki pripoveduje, da prve dni po tragediji ni bilo časa za žalovanje, saj so tekali od urada do urada, od sodišča do policije, sodne medicine, vojske … »Zavedanje, za kaj sploh gre, me je zadelo šele drugi ali tretji dan po bratovi smrti, ko smo v Ljubljani izbirali krsto. Spominjam se, da sem dejala staršema, naj izbereta najdražjo, če je že vojska plačnik pogreba, kljub njihovi izjavi, da običajno samomorilcem ne krijejo tovrstnih stroškov, a da bodo pri njem naredili izjemo, saj je bil dober vojak. Na koncu smo izbrali marmorno, v kateri upam, da se je telo po dveh desetletjih še vedno ohranilo v stanju za novo obdukcijo, ki bi dokazala tisto, česar sam več ne more povedati, lahko pa jaz govorim v njegovem imenu – da je bil umorjen,« pove užaloščena sestra. Spomnimo, da gre za eno od odmevnejših zgodb pri nas, po njej je Barbara napisala celo knjigo V imenu resnice. »Ko sem jo pisala, nisem vedela, da na tem področju že obstaja toliko literature s podobnimi ozadji in istimi akterji, ki so privedli do teh tragedij. Delo Drage Potočnjak – Skrivnostno povelje, pa knjiga Mateja Šurca – Prevarana Slovenija, trilogija V imenu države, tukaj so Trgovci s smrtjo Braneta Praznika in še mnoge druge. Če pogledam nazaj, lahko rečem, da mi je knjiga pomagala odstirati vrata do imen osumljenih bratove smrti, verjamem pa, da bo film dokončal nalogo in bodo odgovorni naposled le kaznovani,« je odločna.

Po knjigi še film

Zaposlitev pri Adriatic Slovenica ji daje vso svobodo, da sama razpolaga s svojim časom. To ji kot neutrudni dvojčici pomeni največ, saj se lahko tako še bolj zavzeto bojuje za resnico. Pri tem ji stojijo ob strani tudi sodelavci in nadrejeni, ki so že večkrat izpostavili njeno zgodbo. »Biti razumljen, cenjen in podprt pri tem, kar delaš, je neprecenljivo. Vsakega opravila se lotim strastno, pa naj bo to obisk strank za posel ali iskanje ljudi za film. Sploh pri slednjem je moja pozitivna energija odigrala veliko vlogo, kajti sprva je marsikdo podvomil o nastopu pred kamero, na koncu pa sta izjavo zavrnili le dve osebi,« ponosno privije in prizna, da je bila že večkrat blizu obupa, saj jo je vedno znova popadlo, da bije bitko z mlini na veter. »Naprej me je gnal občutek, da si brat zasluži resnico in ne smem odnehati tik pred ciljem. Celotna kalvarija je korenito zaznamovala moje življenje, vseskozi pa želim sporočiti, da ni vredno obmolkniti, kadar zataji sistem, ki daje občutek, da je nedotakljiv. Morala sem si najti zatočišče v spodbudnih mislih in tako sem prišla do vodila, da je sreča tvojega življenja odvisna od kvalitete tvojega razmišljanja. Ne bom trdila, da pokam od sreče, a se trudim večkrat opomniti, da naj skrbno izbiram svoje misli, saj se lahko marsikaj uresniči. Živ dokaz za to je, kako sem spoznala zvezdnika Jareda Leta. Odletela sem v Dubaj, da mu predstavim svojo zgodbo, saj sem imela vizijo, da bi bil on odlična izbira za igralca in režiserja filma, ki bi razkril celotno ozadje bratove smrti. V smehu je dejal, da ga bodo oblasti ubile, ko bo dal ta izdelek na ogled, kar me je spodbudilo, da po tihem že razmišlja o projektu. Še vedno nisem obupala nad to idejo, četudi je pred nami premiera enournega dokumentarno igranega filma V imenu resnice, pod katerega se je podpisal režiser Dejan Babosek, veliko pa je pripomogla tudi njegova partnerica Darja Krhin. Projekt je odlično izhodišče, da se z njim prebijem do hollywoodskega celovečerca, kjer bi ob pomoči ustreznega producenta lahko zgodba zaživela veliko širše,« spodbudno zre v prihodnost.

Hvala dobrim ljudem

Med nastajanjem filma sta z bratom Borutom zelo težko spremljala določene prizore, ki sta jih odigrala Andrei Lenart v vlogi Blaža in Valentina Plaskan v vlogi Barbare. »Mučna je bila scena, kako glavni lik teka bos sredi noči in išče zatočišče, nekoga, da bi ga rešil, mu pomagal, namesto tega pa je bil hladnokrvno umorjen. To para srce. Vseeno pa je sporočilnost filma drugačna, nočemo odpirati starih ran, ampak postaviti resnico na piedestal. Naj se Blažu že enkrat opere ime in povrne na silo odvzeto dostojanstvo. Želim si, da bodo odgovorni in krivci za njegovo smrt naposled le kaznovani,« so iskrene želje pogumne borke, ki je svoje sanje uresničila tudi s pomočjo fundacijske platforme Adrifund. Tam so namreč zbrali še zadnjih pet tisočakov in skupaj s preostalimi donatorskimi sredstvi pokrili strošek v višini 35 tisoč evrov. »Brez Dejana, igralske zasedbe, snemalcev Maria Ritoša in Marjana Krajnca ter preostalih dobrih ljudi nam ne bi uspelo. Film ni bil narejen s komercialnimi nameni, zato ga bomo kmalu po premieri dali na ogled na YouTube in tako širši javnosti dokazali, da resnica slej ko prej pokuka na plan,« motivacijsko zaključi Barbara.

