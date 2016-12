Smrdljivi šok za kmeta Matjaža in Matica

Tekmovalci Kmetije: Nov začetek najdejo čas tudi za potegavščine. Ko je bila Zara glava družine, sta si jo Matic in Matjaž nekoliko privoščila in ji v spalnico skrila mačji iztrebek. Zara se je odločila, da je zdaj idealni čas za maščevanje.

Meso, ki se je pokvarilo in zato oddajalo zelo neprijeten vonj, je bilo kot naročeno za njeno sladko maščevanje. En kos je postavila pod prt na sobni omarici in upala, da bo vsaj malo kratil spanec Maticu, drugega pa je potisnila v žep Matjaževega brezrokavnika, ki ga neprestano nosi.

Če je pokvarjeno meso dobro za potegavščine, pa bo iz njega težko narediti kakovostne ocvirke, so se strinjali. Ko so zavohali, da meso že smrdi, so se skoraj vdali v usodo, češ da naloge tako in tako ne bodo opravili. A na dan so začele prihajati rešitve in z nekaj namigi mentorjev so se odločili, da bodo meso poskušali rešiti. Pol dneva so ga namakali v mleku in ga naposled začeli cvreti, da bi dobili ocvirke.

Pomerili se bosta Zara in Adriana

Potem ko je prva dvobojevalka postala Zara, so se Adriana, Matic in Matjaž odločili, da bodo glasove za drugega dvobojevalca podelili enakomerno, tako da bo morala o svojem nasprotniku v areni odločati Zara sama. Pričakovano je izbrala edino dekle na posestvu, Adriano.