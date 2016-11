Slovo od sezone, Robert Kranjec prestal operacijo

Pred dnevi je eden najboljših slovenskih skakalcev Robert Kranjec oboževalcem in zvestim navijačem sporočil, da se je zanj sezona žal končala. Ustavila ga je poškodba oziroma strgana sprednja križna vez. »Ni mi bilo enostavno sprejeti odločitve, da žrtvujem sezono in se odpravim na operacijo. A za to odločitvijo stoji zelo dober razlog. Želim biti v najboljši formi za olimpijske igre,« je priznal Robert, ki je vse do operacije treniral z ekipo. Ob tem se je zahvalil ženi in hčerki Piki, ki mu stojita ob strani in obljubil, da se bo vrnil še močnejši in boljši.

Operacija se je iztekla dobro, Robert je sporočil, da je trajala okrog uro in pol. »Spomnim se skoraj ničesar, ker sem med operacijo občasno zaspal.« je dejal in se že nekaj dni po operaciji priznal, da časa za počitek ni in da se že razgibava. »Koleno dobro napreduje, oteklina je skoraj že izginila, aparatov za rehabilitacijo mi ne primanjkuje,« je še povedal optimistični Robert.