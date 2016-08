Slovo Mita Trefalta: Želel sem  biti slaven!

V 77. letu starosti se je poslovila še ena legenda slovenske radio-televizije. Mito Trefalt, voditelj, igralec, komentator, urednik, mož, oče in prijatelj. Vse to je bil nekoč tako zelo priljubljeni Gorenjec, ki se je rodil 2. novembra 1939 v Kranju. Želja po prepoznavnosti in slavi ga je sprva ponesla na gledališke deske, kjer je kot diplomirani igralec ljubljanske AGRFT nekaj časa igral v SNG Drama. Hitro se je naveličal stranskih vlog in se podal na dolgo, uspešno pot radijsko-televizijske osebnosti. 'Zakuhal' je številne priljubljene oddaje, nad katerimi se je navduševala vsa Slovenija, njegovo ime pa se je z zlatimi črkami zapisalo v zgodovino nacionalne RTV.



Mito Trefalt je eden redkih, ki je brez lažne skromnosti izjavil, da si je od nekdaj želel biti slaven. »Raje bom priljubljen in znan čevljar kot neznan igralec,« je komentiral konec svoje gledališke kariere. Njegova razgibana pot ga je najprej vodila na nacionalni radio, kjer je delal kot športni reporter, vmes pa se je vse bolj intenzivno spogledoval s televizijo. Njegovo športno televizijsko delo je trajalo od leta 1960 do 1980, nato pa je prišel na svoj račun, ko se je preizkusil v vodenju razvedrilnih oddaj in pisanju scenarijev. Osemdeseta so bila povsem v njegovih barvah, zimzelena Košnikova gostilna ga je izstrelila med zvezde. Mlajši rodovi se iskrivega in hudomušnega Janeza Košnika ne spominjajo, jim pa zato njihovi starši, dedki in babice pripovedujejo o zlati dobi televizije, ko se gledalcev ni poneumljalo z resničnostnimi šovi. Družine so nestrpno čakale na vikend, ko se je zavrtelo Kolo sreče, Ona in On, posebni so bili tudi njegovi Silvestrski večeri, ki jih je začinil z Avsenikom in Privškom. Seveda ne moremo mimo zabavno-športne akcije Brazde vzdrž- ljivosti, s katero je od leta 1978 nagovarjal državljane k čim bolj aktivnemu življenju.



S prevzemom uredniškega mesta v razvedrilnem programu so prišle na spored priljubljene oddaje, kot so Nedeljskih 60, Igre brez meja, Teater paradižnik, Komu gori pod nogami, Titanik, Presodite, Hugo, Tvariete, Gore in ljudje, Po domače, Pari, Roka Rocka, Lingo, Štiri v vrsto in druge. Predsedoval je celo skupini urednikov evropskih nacionalnih televizij EBU, ki je pod njegovo vladavino korenito spremenila način evrovizijskega glasovanja.



Pri ustvarjanju je imel ves čas podporo žene Metke Leskovšek, tudi režiserke njegovih oddaj, ter štirih otrok, sina Andreja in hčera Neže, Jerice ter Špele. Za svoje neprecenljivo delo je prejel nemalo nagrad, pravi balzam za njegovo dušo pa je bil viktor za življenjsko delo.

