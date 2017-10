Slovenski smučar iskreno: Ko se svet podre kot hišica iz kart ...

Nekdanji slovenski alpski smučar Rene Mlekuž (42), ki je javnost razveseljeval predvsem v slalomu, je v ganljivem zapisu na blogu priznal, kako težko je bilo po koncu kariere. »Po eni strani ni niti čudno, saj sem bil v svoji športni karieri tem velikim amplitudam lep čas izpostavljen. Uspeh, neuspeh, poškodba, vrnitev, medijska pozornost in mrk. Ko končaš športno kariero (jaz sem svojo po 25 letih), si izgubljen. Vsaj jaz sem bil in se na neki način še vedno iščem,« je med drugim zapisal.



Tiha ubijalka

Ko se mu je svet ob koncu kariere postavil na glavo, je želel obrniti nov list: »In ker si navajen, si spet zadaš nove cilje. Pri meni je bila na prvem mestu družina. Žena, poroka, otroci… in seveda služba. Ko sem vse to dosegel, se je ta amplituda drastično umirila, in ko sem že mislil, da sem se našel, sem se izgubil še bolj. Monotonija je bila moja tiha ubijalka. Na dolgi rok. Vsak dan enako, ista pot v službo, ista pisarna, podobni problemi. Potem domov, ko skušaš preživeti kar se da aktivno z otroki, večerja, spanje ... Seveda se je to poznalo tudi na partnerskem odnosu. Ko sva se izgubila še midva. In potem se nekaj, kar ti je sveto, podre kot hiška iz kart. Razideš se, vse se postavi na glavo.« Rene je oče Luke in Lije, s partnerico Niko pa se je razšel letos. »Še posebej sem ponosen na to, da sva z ženo uspela ohraniti zdrav odnos in spoštovanje drug do drugega ne glede na najin razplet. Otroka nama pomenita vse in to tudi čutita.«

V tem letu, ki ga je poimenoval kar tobogan smrti, je, kot smo poročali, iskal in našel gospo, ki je zanj skrbela na Kaninu , ko je bil star tri leta.

Ven iz pisarne!

»Vmes sem spoznal, da me pisarna ubija, da nisem človek za notri. Vsaj ne vsak dan po osem, devet ur. Potrebujem akcijo. Nekaj, kar me notranje hrani, zato sem se odločil, da naredim premik. Rekel sem si, da ne bom več delal tega, kar me ne izpolnjuje in je monotono. Dobil sem priložnost in nisem prav dolgo razmišljal. Ni služba, je projekt, precej velik, ki mi bo vzel štiri ali pet mesecev dela. Ampak daleč od monotonije in z ekipo, ki jo poznam. Kaj pa potem? Verjamem, da se bo spet kaj odprlo. In se bo!«