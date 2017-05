Slovenski olimpijec in dobitnik treh olimpijskih medalj Vasilij Žbogar je še drugič postal očka. Na svet je prijokala deklica, ki sta jo z ženo Majo poimenovala Rija. Za Vasilija in Majo je to drugi otrok, imata že sina Talina.

Kot je mogoče razbrati s fotografije, ki jo je objavil na facebooku, deklica tehta 4300 gramov, velika 55 pa je 55 centimetrov.