Slovenski konzul zafrknil Todorića in rešil (tudi) Makedonce

O makedonski farmacevtski skupini Alkolid je te dni polno besed. Tudi zaradi tega, ker slavi pol stoletja obstoja. Hudir pa je, ker bi to njeno slavnostno leto – gospodarstveniki, pač vsi po vrsti, radi nenehno slavijo in proslavljajo kar koli, samo da lahko povabijo pomembneže – kaj lahko bilo začinjeno z grenkim priokusom. Če vmes ne bi posegel slovenski častni konzul iz Splita in lastnik distribucijske skupine Orbico Branko Roglić.

Makedonska farmacevtska tovarna s približno 1700 zaposlenimi je namreč imela veliko svojih izdelkov na policah hrvaškega Konzuma (ki je del propadlega imperija Ivice Todorića in tistih okoli njega in Agrokorja) in le slovenskemu častnemu konzulu se morajo zahvaliti (in bržkone še spletu drugih korakov), da jih razpad sistema, imenovanega Agrokor, ni huje kaznoval.

4 milijarde evrov pričakuje Roglić do leta 2020.

Roglić je bil namreč prvi, ki je sprožil izvršbo, s katero je od Agrokorja, ki da ne nadzoruje več plačil, kar je v prevodu pomenilo, da ne more več poravnavati obveznosti, ker nima denarja, terjal dobrih 1,35 milijona evrov, bil pa je tudi med prvimi, ki so ustavili vse svoje dobave Agrokorju. O tem koncernu je sicer že pred časom dejal, da je »eno veliko gnilo jabolko«, na vprašanje o povezavi med Mercatorjem in Agrokorjem pa je slikovito odgovoril, »da iz dveh gnilih jabolk ne morete dobiti enega zdravega«. Nič manj ni bila odmevna njegova izjava, s katero je opisal podjetnike in podjetja, ki se na veliko zadolžujejo. Dejal je, da gre za take, ki imajo »kitova usta in sardinino rit«.

Je pa že kazalo, da Branko Roglić ne bo več slovenski častni konzul. Namreč; po zakonodaji naj bi častno konzulstvo poteklo posamezniku z dopolnjenim 75. letom starosti. To pa se je Rogliću, ki se ima za Slovenca prav toliko kot za Hrvata, tudi obetalo.

Vendar Branko Roglić ostaja slovenski častni konzul. Do nadaljnjega. Mandat mu sicer poteče prihodnje leto, kar bi praviloma pomenilo, da bi se moral posloviti od častne funkcije, vendar se to ne bo zgodilo. Slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez je namreč že pred časom predlagala Karlu Erjavcu, naj Rogliću podaljša mandat. In to se je po naših neuradnih informacijah tudi že zgodilo.