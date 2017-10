Slovenski glasbenik je zapriseženi nudist

Nekdanji član in vodja skupine Tide Kevin Koradin se v deževnem septembru vrača na glasbeno sceno. Poletne mesece je preživel na nudističnih plažah hrvaške Istre, ki jih redno obiskuje že več kot dve desetletji. »Ampak vsako leto drugje, tako da me še niso izsledili, hehe. Bilo je zares krasno. Svoboda, narava, morje in predvsem čudovit mir. In v prijetni ženski družbi. Želel sem si umirjen dopust, da si napolnim baterije, naredili pa smo tudi več izletov. Glasbo sem načrtno dal poleti na stran in s prihodom jeseni je na vrsti izdaja novega singla,« pravi.

Po italijanskem in angleškem je tokrat na vrsti spet v slovenščini. Skladbo Brez besed je posnel z dolgoletnim prijateljem in producentom Cliffordom Goilom, ki je bil v tem času ravno sredi snemanja albuma za ameriškega filmskega zvezdnika in pevca Jeremyja Rennerja. Kljub temu si je vzel pavzo in prav zanj priletel iz Hollywooda v Slovenijo, da sta posnela še nekaj skladb. Sicer je Brez besed v celoti Kevinovo delo.