Slovenski frizer osmi na svetu

Tekmovanj, na katerih se izbira misice in mistre, je kopica, so pa tudi lepotna tekmovanja druge vrste. V stvareh, ki se dogajajo za sceno, a so odločilnega pomena pri tistem, kar vidimo na odru. Roke različnih mojstrov namreč poskrbijo za tip top podobe in čim boljše uvrstitve.



Med člane moštva v ozadju spada tudi Patrik Trol. Prejšnji mesec se je udeležil svetovnega lepotnega tekmovanja v Dubaju, na katerem so moči pomerili vizažisti in frizerji z vsega sveta. Slovenska ekipa se je tekmovanja udeležila prvič in se je odlično odrezala. Komaj 19-letni Trol je namreč osvojil odlično osmo mesto.



Odskočna deska družabna omrežja



Glede na razširjenost in obiskanost družabnih omrežij je na njih zaslediti marsikaj. Bila so nekakšna odskočna deska tudi za Patrika Trola. »Tam me je opazila nacionalna direktorica Ksenija Filipič. Kontaktirala me je in povabila, naj se udeležim castinga. Preden sem se odločil, sem pogledal, za kaj natančno gre, in ko sem videl, da gre za resno svetovno organizacijo World beauty congress, sem se seveda takoj odločil,« pravi. Na castingu se je predstavil s svojim delom in bil sprejet v slovensko ekipo. Ta se je na nastop pripravljala nekaj mesecev in za uvrstitev med tiste, ki so odpotovali v Dubaj, je bilo treba doseči predpisane rezultate. »Omeniti moram Filipičevo in regionalnega direktorja Aleksandra Rajkova. Prav onadva sta v meni videla velik potencial in tudi ves čas zaupala v moje delo. Pa še dva sta veliko pripomogla k moji dubajski zgodbi, ptujska modna oblikovalka Rika Zadravec, ki je izdelala obleko za Edito Evdič na finalnem šovu, in oblikovalec modnega lesenega nakita Srečko Molk. In pa seveda lasno kozmetiko Keune Slovenija, s katero sodelujem in ki je s svojimi produkti pripomogla, da sem pričesko tako uspešno dodelal. Priprave so se stopnjevale, krona pa je bila poldrugi mesec pred odhodom v Dubaj. Takrat smo izvedeli, čigav bo kateri model. Moj je postala Edita,« pravi Ptujčan.



Lotila sta se naloge v frizerskem studiu Violeta na Ptuju. Priprave sta imela vsaj enkrat na teden, nato pogosteje, saj je bilo treba kreacijo za finale pripraviti vrhunsko. Zavedala sta se, da ju čaka merjenje moči z ekipami z vsega sveta.



Bliskovitih 55 minut



Pred tekmovanjem je dolgo razmišljal, kaj točno bi sploh naredil. Glede na to, da je bila tema rdeča preproga, je imel vse od začetka v glavi samo in edino glamur. Ta namreč spada na rdečo preprogo. »Hotel sem biti drugačen. Intuicija mi je pravila, da se bo večina odločila za speto pričesko, zato sem se odločil, da bom naredil spuščeno. V slogu glamuroznih valov, ki ga v zadnjem času pogosto vidimo po svetu. In ta ideja se je izkazala za zelo dobro. Samo dva tekmovalca od 72 sva se namreč odločila za spuščeno kreacijo in moja je bila tudi precej dobro ocenjena,« doda.



A ideja, četudi odlična, še ni vse, ampak le del vsega, kar je treba za dobro uvrstitev. Tekmovalni čas je namreč omejen, pričesko je treba dokončati v 55 minutah. »Delati smo lahko začeli po ukazu start in končali ob ukazu stop. Če se je tekmovalec po ukazu stop še dotaknil pričeske, je bil diskvalificiran, če je organizacijski komite ocenil, da je bil dotik nameren. Imeli pa smo tudi navodila za delo. Lasje modela so morali biti daljši kot do ramen. Ni bilo dovoljeno, da bi bili že prej obdelani ali oblikovani. Dovoljeni so bili lasni vložki in dekoracija, vendar niso smeli prekrivati več kot 30 odstotkov površine glave. Dovoljeni so bili tudi vsi pripomočki za oblikovanje. Prepovedani pa so bili lasulje, vse vrste podpornih pripomočkov v pričeski in v lasnih vložkih ter barvni razpršilci. Veliko težje, kot se sliši.«



Najtežji pa sta trema in negotovost. Na takšnih tekmovanjih je vedno pritisk, ne tekmuješ pa le z drugimi konkurenti, ampak tudi s časom. »Zaradi dolžine las svojega modela sem se v pripravah na čas spraševal, ali mi bo v manj kot eni uri sploh uspelo dokončati kreacijo. Na koncu pa je zaradi takšnih stvari vse še slajše,« pravi.



Negativnih izkušenj, kot pravi, ni imel. Kljub tekmovalnosti so se stkala tudi poznanstva. »Resnično sem iz tega odnesel le najboljše, pozitivne izkušnje. Ker smo bili vsi tekmovalci že nekaj dni prej nastanjeni v istem hotelu, smo se imeli priložnost zbližati in spoznati. Naj omenim ameriško tekmovalko Peggy Hannaman Jones, ki je že zelo izkušena mojstrica frizerstva in lastnica salonske verige Level12 v Hollywoodu. Kdo ve, morda me pot popelje tudi tja,« še pove Patrik, ki na svojem profesionalnem službenem področju uporablja ime Pa3k.