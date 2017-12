Slovenski Clooney v srbskem trilerju

Kaj kmalu, po napovedih že 7. januarja 2018, naj bi na Planet TV prišla najbolj provokativna kriminalna televizijska serija o dogajanju na Balkanu. V zgodovinskem spektaklu Sence nad Balkanom ima poleg producenta in igralca Dragana Bjelogrlića pomembno vlogo tudi Sebastijan Cavazza, glasbo pa je prispeval Magnifico.

Dramski triler Sence nad Balkanom se dogaja v burnem obdobju ob koncu 20. let prejšnjega stoletja na Balkanu, v prostoru, kjer se križajo visoka politika, lokalni interesi, denar in kriminal. Kritiki so pohvalili privlačno atmosfero serije, nepričakovane preobrate in odlično odigrane like. Enega od njih je upodobil Cavazza, sicer pa v seriji poleg srbskih nastopajo tudi ruski igralci. Čeprav gre za zgodovinsko-fikcijski spektakel, v glasbi ne primanjkuje glasnih kitar in umazanega rocka.

Glavna lika sta detektiva, ki raziskujeta umore. Inšpektor kriminalne policije Andra Tanasijević - Tane (Dragan Bjelogrlić) in njegov novi sodelavec, mladi forenzik Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović), se v drugi polovici leta 1928 vseskozi soočata z nepričakovanimi situacijami in preobrati. V Beogradu prevladuje napeto politično in družbeno ozračje, v tem času pa se v mestu zgodi vrsta nepojasnjenih umorov.

Magnifico je serijo v nedavnem pogovoru za Delo opisal takole: »Gre za žanr kriminalke. Metafora današnjega časa. Povezave s podzemljem, politiko, umazanimi posli. Kri, seks, misteriji, kriminal. Nihče ni nedolžen, niti tisti ne, ki se na videz bori za dobro stvar. Res dobra stvar.«

Zanimivo je, da je bilo nedavno, ko so začetek serije predvajali na srbskih televizijah, pred malimi zasloni kar dva milijona ljudi, za zaplet pa so poskrbeli Hrvati, ki je ne želijo predvajati (vsaj za zdaj), saj se jim zdi, da ni vse tako, kot bi si sami želeli. V prevodu to pomeni, da so kakšne stvari prikazane povsem drugače, kot sami prepričujejo domačo, hrvaško javnost. Vendar Balkan ostaja Balkan. »Balkane, Balkane, Balkane moj, budi mi silan i dobro mi stoj,« je v 80. letih pel Džoni Štulić, pevec in vodja zagrebške skupine Azra. Od tistih časov do danes je bil Balkan vse prej kot silen in dobro stoječ.

Serijo naj bi sprva ponudili v odkup RTV Slovenija, a so jo na Kolodvorski, kot je slišati, zavrnili.