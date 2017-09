Slovenska vremenarka plavala z morskimi psi

Če ste v teh dneh med gledanjem televizije preklopili na vremensko napoved Planet TV, ste gotovo opazili simpatično temnolasko, ki je zamenjala napovedovalko Pio Škofic. Ajda Mlakar je v medijih že od 14. leta, pred kratkim pa se je odločila, da bo radijski mikrofon zamenjala za televizijske kamere. Čeprav svoje novo delo obožuje, pa si bo tudi ob televizijski karieri gotovo znala utrgati čas za svojo veliko ljubezen, potovanja.

»Potovanja so ena od stvari, ki me v življenju najbolj osrečujejo. Rada potujem v dobri družbi in spontano, z okvirnimi plani, ki se spreminjajo glede na trenutno razpoloženje,« poudarja 26-letnica, ki je prepotovala že lep kos sveta.

»Moje prvo daljše potovanje je bilo pred šestimi leti, ko sem en mesec potovala po Tajski, obiskala sem še Kambodžo in Burmo, Bali, Dubaj, Brazilijo, zadnji dve leti pa odkrivam čare Amerike, pred pol leta sem s prijateljico obiskala Los Angeles, San Diego in Las Vegas, lani me je navdušil New York. V Evropi sem bila najbolj navdušena nad Toskano, svoj čar imata Pariz in London,« pravi.

V posebno lepem spominu ji je ostala Brazilija

Obiskala jo je pred štirimi leti, in sicer za tri tedne. »Obiskala sem Rio de Janeiro, znamenite slapove Iguazu, ki ležijo na meji z Argentino, mesto Salvador, ki živi v ritmu salse in karnevala, najbolj pa me je fasciniral otok Fernando de Noronha, ki je nacionalni park, znan po bogati flori in favni. Na njem živi veliko ogroženih živalskih vrst, tam sem tudi plavala z morskimi psi in uživala na rajskih plažah, preizkušala lokalne kulinarične specialitete in občudovala pravljične sončne zahode,« razlaga.

Vitka napovedovalka je navdušena tudi nad brazilsko kulinariko, ki, prizna, ni bila brez posledic.

»Imajo odlično morsko hrano, fižol pripravljajo na sto in en način, meso na žaru odlično začinijo z lokalnimi začimbami in zelišči. Izvrstni so tudi čokoladni poljubčki, ena od najbolj priljubljenih brazilskih sladic. Nad njihovo kulinariko sem bila navdušena, in ko sem se vrnila domov, sem imela zagotovo kakšno kilo več,« se nasmiha lepotica.

V največjo in najbolj naseljeno državo v Južni Ameriki se bo še vrnila. Krajev, ki si jih velja ogledati, zagotovo ne manjka: od Manausa, srca Amazonke, kjer se združita Amazonka in reka Negro, do diamantne planote Chapada diamantina z vrsto gora, slapov, jezer, rek, jam in kanjonov.