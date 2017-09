Slovenska voditeljica pod srcem nosi dvojčka

»Blažena, da sta izbrala mene,« je pod fotografijo, v kateri pozira v roza kopalkah in z že precej zaobljenim trebuščkom, na instagramu zapisala voditeljica in modna poznavalka Manja Plešnar, ki je lani dahnila usodni da Srbu Daliborju Steviću in tako potrdila govorice, da je v veselem pričakovanju. Razkrila je, da pod srcem nosi dvojčka. Dvojajčna, kot je še zaupala prijateljicam, ki so jo zasule s čestitkami in komplimenti, bodoča mamica pa se je vsem lepo zahvalila. Manja, ki je pred časom o svoji nosečnosti obvestila le najbližje, pred javnostjo pa je trebušček spretno skrivala s tunikami in ohlapnimi srajcami, si je končno oddahnila, saj sta z možem Daliborjem čakala, da bodo najbolj kritični nosečniški tedni mimo, zato je bil dan, ko je lahko končno objavila fotografijo trebuščka, še toliko slajši.

