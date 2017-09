Slovenska poroka leta: poslovnež in dobrotnica

Podjetnica, inspiracijska predavateljica ter ustanoviteljica iniciative Anina zvezdica Ana Lukner ni več samska. Svetlolasa lepotica, ki se je s svojo dobrodelnostjo prikupila Slovencem, je minuli vikend dahnila usodni da. Njeno srce je ogrel nekaj let mlajši direktor prvega pospeševalnika start-up podjetij v naši regiji Dejan Roljič.

Romantični usodni da.

Zaljubljenca sta poročno slavje priredila v čudovitem hotelskem letovišču pri Umagu sredi oljčnega nasada, v resortu Borgo San Nicolo. Da je Ana ujela pravega romantika, je jasno tudi po zapisu, ki ga je Dejan objavil ob poročnih fotografijah. »To je bil najin dan, poln čustev, solza, ljubezni, sreče z družino in prijatelji. Rekla je da – in prikazalo se je sonce, čeprav sem mislil, da to ni mogoče. Si moja ljubezen, sreča in veselje.«

