Slovenska pevka spregovorila o nesreči iz otroštva

Prva stvar, ki jo naredite zjutraj?

Popijem kavo in stisnem svojo psičko Pippi.

O čem govori zadnji SMS, ki ste dobili?

SMS od mami: Boš skuhala kavo?

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

Kako zelo sem hvaležna za vse, kar mi je življenje dalo, in za vse, kar sem letos dosegla. Za vse vzpone in padce, za vse priložnosti, za trud, ki sem ga vložila v stvari in jih dosegla, za najboljšo družino, fanta, prijatelje in podpornike, za vse težke in najlepše trenutke, ki so se mi letos zgodili.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Minuli teden, ko smo se s prijatelji tako smejali, da smo jokali.

Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?

Oči in pozitivna energija. Oči povedo veliko več, kot si mislimo.

Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal/-a težave?

Ne, moji oboževalci so neverjetni. Ne bom pozabila, kako sta poleti prišli dve punčki na dom zvonit, pa sta potem zbežali, ker jima je bilo preveč nerodno. Potem sta prišli nazaj in spet pozvonili in zbežali. Takrat sem šla pa jaz na naš balkon in ju ogovorila. Vse, kar sta hoteli, je bilo, da jima zapojem delček svoje pesmi, ki jo zelo radi poslušata.

Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Premagati strah pred višino.

Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Nakup kitare.

Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Vsem tistim, ki so prišli do denarja na nezakonit način, bi ga vzela in ga razdelila med tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

Česa ne znate, a bi se radi naučili?

Igrati klavir.

Kako vešči ste za štedilnikom in katero jed najbolje pripravite?

Zelo rada kuham in pečem. Velikokrat spremljam fanta, ko kaj pripravlja, in se od njega učim, saj zelo dobro kuha. O tem, kaj najbolje pripravim, pa bi morali moji najbližji kaj povedati.

Kako pogoste se ukvarjate s športom?

Poskušam vsaj trikrat na teden. Zelo rada športam, tako je od nekdaj. Preden sem ugotovila, da je petje moje življenje, sem se ukvarjala z veliko športi, od hokeja do atletike, igranja odbojke do plesa.

Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Prijava v oddajo Slovenija ima talent. To je bil zame največji izziv, predvsem zaradi dodatnega pritiska profesorice solo petja Marjetke Vovk.

Največja neumnost, ki ste jo storili v mladosti?

Pretvarjala sem se, da sem frizerka, in sem si sama naredila frufru.

Katera je bila najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?

Ko sem bila še zelo majhna, je prišlo do nesreče. Bili smo na morju, vame pa se je sprožila signalna raketa in me opekla. Velika zahvala gre zdravniku, ki je prišel takoj na pomoč in po treh tednih se je opeklina skoraj v celoti zacelila.

Kaj bi storili, če bi zadeli jakcpot?

O tem raje ne razmišljam (smeh), zagotovo pa bi šel del za nadaljevanje glasbene kariere. Poskrbela bi tudi za najbližje. Zelo rada imam živali, zato bi del denarja namenila kakšnemu zavetišču.

