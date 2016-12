Slovenska misica v ameriškem kongresu

Pred tednom dni je miss Slovenije 2016 Maja Taradi odpotovala v ZDA, natančneje v Washington, D. C., kjer bo 18. decembra svetovni spektakel: že 66. izbor največjega in najstarejšega lepotnega tekmovanja na svetu. Na veliki finale se lepotice z vsega sveta, kar 119 jih je, intenzivno pripravljajo, za njimi je tudi že prva preizkušnja, in sicer šov nadarjenosti, v katerem se je slovenska lepotica odlično odrezala.



A pojdimo lepo po vrsti. Začetek ni bil obetaven. Maja naj bi v Washington odpotovala prek Züricha, a letalo ni vzletelo, saj je vanj zaletel ptič in je počila šipa. Vendar Taradijeva v Švici ni mogla ostati niti enega dne, saj je bil dan zatem že šov nadarjenosti, tako so ji organizatorji slovenskega lepotnega izbora poiskali drug polet, tokrat prek Chicaga. Prispela je pravočasno, a ne brez težav, saj je ostala brez enega od dveh kovčkov, v katerih je imela vse potrebno za izbor, tudi večerno obleko! Pa je lastnica licence miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk spet zavihala rokave in priskrbela nova oblačila in kovček poslala misici na drugo stran luže, a se je spet zapletlo z letali, saj niti to ni poletelo, kot je bilo predvideno. No, naslednjega dne je po petih dnevih čakanja Taradijeva dobila oba kovčka, z oblačili torej ne bo težav.



Poleg tega se je uspešno udeležila šova nadarjenosti: kar 91 tekmovalk je bilo, med njimi jih je 57 pripravilo plesno točko, tudi Taradijeva. Uvrstila se je v polfinale, poleg nje še Hrvatica, Srbkinja, Čehinja, Madžarka, Poljakinja, Rusinja in Indijka, če omenimo le nekatere, in bo nastopila še enkrat, za uvrstitev v t. i. finale šova nadarjenosti (poleg tega so še štirje predizbori, in sicer miss športa, top model, multimedija in miss dobrodelnosti oziroma lepota z namenom). Zmagovalka vsakega predizbora dobi veliko točk, ki še kako koristijo v velikem finalu. Preden je odpotovala, je posebej za Novice povedala, da upa, da se ji bo uspelo uvrstiti vsaj med prvih 20. »Potrudila se bom maksimalno, potem bomo pa videli.« No, misice z vsega sveta, ki so si že ogledale kongres, bivajo v hotelu Hyatt Regency Capitol Hill, tam bodo dva tedna, potem pa bodo odšle v letovišče Gaylord National Harbor, ki bo gostil finalni spektakel.