Slovenska misica svetuje: Treba se je posneti

Če priznamo ali ne, visoke petke polepšajo žensko telo in mu dajo piko na i. Slišali smo že, da pretirana nošnja pet slabo vpliva na našo držo in obliko stopala. Vzrok za poškodbe sklepov in zdravstvene težave pa ne tičijo toliko v pretiranem nošenju kot v nepravilni izbiri le-teh. Ženske pogosto kupujejo prevelike ali pretesne petke, prav tako poceni čevlje, kar pa tudi vpliva na kakovost.

Tako meni letošnja slovenska miss Universe Lucija Potočnik. »Čar je tudi v tem, da vemo, ob katerih priložnostih obuti katero višino pet. Ob celodnevni nošnji je bolje obuti čevlje z nižjo peto, saj bomo tako dlje časa ohranile lepšo hojo. V primeru sedenja in kratkotrajnega nošenja pa si lahko privoščimo tudi višje pete pod pogojem, da so udobne in kakovostne,« pravi.

Lucija opaža, da veliko žensk ne zna hoditi v petah, saj ne iztegujejo kolen, hodijo s težavo in imajo vidno zatečene gležnje zaradi pretiranega nošenja najbolj poceni, neudobnih petk. »Hojo je treba izpiliti z vajo doma pred ogledalom in se tudi posneti, saj bomo le s tem izboljšale tako hojo kot tudi našo samozavestno držo,« svetuje.