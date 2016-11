Slovenska misica spregovorila o Donaldovem odnosu do Melanije

Pisalo se je leto 2002, ko je takratna miss Universe Slovenije Iris Mulej potovala na svetovni izbor. V luči predsedniških volitev v ZDA je razkrila, kako je bilo tistega usodnega dne, ko je spoznala samega Donalda Trumpa.

Kot je zapisala na facebooku, je takrat lastnik licence tekmovanja vstopil v zaodrje, kjer so bile zbrane vse kandidatke. »Ko je tako stal tam med vrati, je izrekel vsem dobrodošlico in nam zaželel srečo za finalni dan. Nato pa stopil korak naprej in vprašal: 'Where is Miss Slovenia?'. Jaz sem se presenečeno dvignila iz klopi, kjer smo sedele punce in stopila proti Trumpu, ki mi je segel v roko in z nasmehom rekel: 'Nice to meet you, my girlfriend is from Slovenia too!', jaz sem mu odgovorila, da vem in da je v Sloveniji zelo znana in da smo ponosni na njo. On se je ponosno nasmehnil, še nekaj govoril o Sloveniji (se niti ne spomnim kaj, ker sem bila malce zmedena in presenečena) in mi še enkrat zaželel srečo in odšel,« je zapisala.

Njene sotekmovalke so bile zavistne in zaželele so si, da bi bile tudi one iz Slovenije, je še zapisala Mulejeva.