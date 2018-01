Slovenska lepotica trenira pod budnim Janovim očesom

Osebni trener Jan Kovačič ne trenira le tekmovalcev v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija. Pod njegovim okriljem v znanem ljubljanskem studiu za fitnes trenira tudi partnerica Damijana Jankovića Ursula Gawish.

Prelestna lepotica ve, da se do vitke in krepke postave ne pride samo po sebi in da je zanjo treba garati, svoje mišice pa je zaupala trenerju, ki se je izkazal v resničnostnem šovu. Da se na treningih zabavata in se očitno dobro razumeta, je moč razbrati tudi s fotografije, ki jo je na svojem instagramu objavil Jan.