Slovenska estradnica prodaja pozitivne teste nosečnosti?

»Šokirana, ampak verjamem, da se vse zgodi z razlogom. Logično, da imam mešane občutke. Najprej sem jokala in skakala od sreče, da objavim dobro novico. Ampak je vseeno bilo potrebno, da sprejmem končno odločitev. Čutim, da je čas pravi, in ne morem biti več tiho. Ni bilo načrtovano, ampak vse kar lahko rečem, je, da sem srečna. Tako, da končno objavim, prodajam teste za nosečnost! Slika je od zadovoljne stranke!« je na svojem facebooku pod fotografijo pozitivnega testa nosečnosti zapisala Nana Zeneli, ki je bila z možem Geno Zenelijem dolga leta nepogrešljiv del slovenske estrade, danes pa živita in delata v Švici.

Na koncu zapisa je le priznala, da gre pri vsem skupaj za šalo, pri čemer je dodobra »nategnila« spletne prijatelje.