Slovenska akrobata prodirata v Evropo

Lansko leto je bilo za Filipa Kržišnika in Blaža Slaniča iz akrobatskega dua F&B zelo uspešno. Ne le po rezultatih, ampak tudi zaradi korajže. Fanta sta se namreč prav zaradi doseženega opogumila in si začela utirati pot tudi na tuje.

Njuni nastopi imajo na spletu že več kot 40 milijonov ogledov.

Čeprav se poznata in sodelujeta šele štiri leta, so jima pridnost in ideje prinesle že več uspehov. Zanju pravijo, da sta v Sloveniji ustvarila celo novo športno panogo in osvežila pojem povezovanja umetnosti, športa in šovbiznisa. Ključ njunega uspeha je bržkone predvsem v kombinaciji ekstremno zabavnih točk in dih jemajočih nastopov, kar jima je poleg drugega prineslo že 40 milijonov ogledov na spletu, več kot 400 nastopov in drugih uspehov. Šestindvajsetletni Filip in 28-letni Blaž sta lani navdušila tudi na Hrvaškem, v šovu talentov, kjer sta točko posvetila vsem gasilcem sveta. Uspeh jima je dal poguma in zagona za naprej, saj nastopata tudi po Evropi. »Bila sva v Avstriji, Nemčiji, Španiji, Švici, Španiji, Franciji, Rusiji, Italiji, Srbiji, Angliji in na Madžarskem. Uspeha in možnosti nastopov tudi v tujini sva vesela, saj sva pridno delala, vztrajala in se trudila,« pravi Filip. Fanta imata nenavadno vodilo, ki se ga držita pri delu. »Govoriva si, zakaj bi bilo lahko, če je lahko težko,« razkrije Filip. Recept je očitno uspešen. Za velika uspeha si štejeta tudi to, da sta nastopala z znanim cirkusom Cirque du Soleil in da sta člana ekipe People are awesome.

Še naprej dobrodelna

Fanta nameravata nadaljevati tudi dobrodelno. Po lanski akciji v njuni tedenski oddaji Dan za življenje na Planet TV, v kateri sta dobrodelno sodelovala z več znanimi Slovenci, so s pomočjo sponzorjev in gledalcev darovali sredstva v višini sedem tisočakov Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Soča za nakup novega aparata za lažjo in hitrejšo možnost regeneracije mišic pacientov. Tudi letos razmišljata, da bi zavihala rokave za pomoč komu, ki jo potrebuje.