Slovenki Ani Roš naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu

Huge congratulations to Ana Roš, named The World’s Best Female Chef for The World’s 50 Best Restaurants 2017! Follow link in bio for more. #Worlds50Best @anaros40 #chef @hisafranko #restaurant #winner #news #breakingnews

A photo posted by The Worlds 50 Best Restaurants (@theworlds50best) on Jan 23, 2017 at 11:04pm PST