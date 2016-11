Slovenija ima talent: znana prva finalista, žiranti se niso mogli odločiti

V vseslovenskem resničnostnem šovu se je predstavila prva šesterica, ki si je s svojim talentom zaslužila mesto v polfinalu. Na svoj račun so prišli tako ljubitelji solo pevskih točk kot tudi tisti, ki so naklonjeni plesu.

Tokrat so se predstavili The Plut Family, Zlata Martinc, Dana Augustin, Harmonikarski orkester GŠSG, plesalca Milana in Jure ter Isaac Palma.

Gledalci so s svojimi glasovi odločili, da prav slednji potuje v finale. Za zadnjo vstopnico pa so se pomerili plesalca in najstniška skupina The Plut Family. Po ogorčenem boju, žiranti so glasovali namreč neodločeno, so več glasov od poslušalcev dobili prav glasbeniki.