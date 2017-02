Slovenija ima srce: za male bolnike več kot 25 tisočakov

V dobrodelni akciji Pomoč za male bolnike sta NLB in Hitradio Center zbrala več kot 25.000 evrov, ki so jih predali pediatrični kliniki v Ljubljani. Denar bo namenjen preureditvi prostorov pediatrične klinike v dnevno bolnišnico, kar bo otrokom omogočilo prijaznejše in bolj kakovostno zdravljenje.

Dobrodelna akcija je potekala od sredine decembra, in sicer z zbiranjem prispevkov v poslovalnicah banke, v sklad pa je prinesel tudi vsak nakup na obroke nad 20 evrov z eno izmed bančnih kartic. H končnemu znesku so pripomogli še poslušalci radia, ki so svoj prispevek oddali prek SMS-sporočil. Direktor radia Gregor Memedović je dejal, da so v času akcije dobili ogromno pozitivnih odzivov na akcijo, »kar samo dokazuje, kako pomembna problematika sta zdravje in dobrobit naših otrok«.

Predstojnik kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo pediatrične klinike Janez Jazbec je ob predaji dejal, da bo donacija bistveno pripomogla, da se bodo otroci z rakom in skrvnimi boleznimi zdravili v prijaznejšem in varnem okolju.