Slovenija ima Jacka Sparrowa!

Primorec Tomaž Klepač je multitalent na številnih področjih, med drugim obvlada petje in poslušalce zabava prek radijskega etra, zato nismo bili prav nič presenečeni ob pogledu na našemljenega multipraktika, ki je zbrane zabaval na premieri težko pričakovanega filma Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje. Klepač je, napravljen v gusarja, močno spominjal na ikoničnega antijunaka in neprekosljivega piratskega kapitana Jacka Sparrowa, ki ga igra legendarni Johnny Depp. Čeprav je Tomaž v Jackove čevlje stopil za kratek čas, je nas prepričal in upamo si trditi, da smo tudi Slovenci dobili svojega čudaškega gusarja Sparrowa.

