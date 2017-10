»Od babe in živcof me je vsekala kislina, da bi si ja zapomno, kak ostal sn brez benzina... začela je moliti, da bi se kaj zgodilo, in bogme nas Gospod to noč ni pusto na cedilu. Naenkrat prilomasti medved s kantico benzina, za njim pa sloka srnica, s punim kanistrom vina.«

Tako pojejo MI2 v skladbi »ostal sn brez benzina«. Celo pesem si je tako kot mnoge njihove vredno prebrati, lahko pa se jih učite tudi na njihovih koncertih. Skratka, marsikdaj se človek počuti, kot da ostane sredi velikega gozda brez benzina. Še večkrat kot to zazna sam, pa mu želijo drugi predstaviti, kot da je ostal sredi gozda brez benzina.

Volitve so prav gotovo ena takšnih priložnosti. Pravkar so na agendi troje, ki so bolj ali manj aktualne. Naše, avstrijske in katalonske. Že sama teorija politične propagande pravi, da je treba za uspeh posredovanja informacije ali, bolje povedano, pranja možganov komunikacijsko okolje čim bolj zapreti, da vanj ne prihajajo šumi, ki bi lahko omejevali naše delo. Potem pa se nastavi nekaj tem, ki jih nenehno ponavljamo, in uspeh ne bo izostal. Posameznik mora dobiti občutek, da je sredi kočevskega gozda, sam, brez rešitve.

Enak občutek, vendar z veliko več zabave so verjetno imele zajčice Hugha Hefnerja, ko so se enkrat znašle v njegovi sloviti hiši. Stari maček je že vedel, kako se streže malemu človeku, da lahko z njim delaš, kar želiš. Ali mu daš toliko, da si niti v sanjah ne more predstavljati, da bi brez tebe to dosegel, ali pa mu vzameš vse. V obeh primerih si ti tisti, ki ima v naslednjih potezah dirigentsko palico, in ti bodo vsekakor sledili.

Hefner je naredil imperij, ki je vzor marsikateremu politiku in gospodarstveniku. Želeli bi postati kot on, vladarji svojega kraljestva, v katerem je samo on tisti, ki vlada, ostali pa stremijo k temu, da bi mu ugajali. Nagrada je pač tako velika, da si je posameznik brez velikega ne bi mogel sam prislužiti. Posebno ko si kralj hedonizma in zabave, takrat so videti nagrade še toliko večje. S tem principom vedno zmaguješ. Ampak je ocena razmer ključnega pomena takrat, ko želiš igrati v takšnem sistemu. Kot smo videli v Kataloniji, so veliki izjemno slabo ocenili razmere. Grad ni tako tesno zaprt, kočevski gozd ni tako velik, kot se je zdel na prvi pogled, in bencina je bilo več, kot so si mislili. Vse skupaj se ni zavrtelo, kot so si predstavljali, in s svojimi potezami so obrnili ljudstvo proti sebi. Šlo je za neke vrste revolucijo, ki se je obrnila v nepravo smer. Kot Hefnerjeva zajčica, ki želi zapustiti grad. Sistem ni bil tako vaser diht, da bi ljudstvo lahko prepričali, da so oni edini tisti medved s kantico bencina in sloka srnica s punin kanistron vina. Medved in srnica sta ostala sredi gozda sama, ne da bi imela komu prodajati. Lahko sama najdeta pot iz gozda in ob prvi lokalni cesti čakata, da bo naslednji ostal brez bencina.

Prav zato so volitve, še posebno pa soočenja pred njimi, zanimive. Vidimo množico kandidatov, ki se želijo predstaviti kot Hugh Hefner in nam lahko zagotovijo užitek in zabavo, če vstopimo v njihov grad. Razlagajo nam, da smo ostali sredi kočevskega gozda brez bencina, in tako naprej. Katere so kompetence, ki bi jih res naredile Hefnerja, nam nikoli ne izdajo, ne moremo ugotoviti, kaj točno so doslej naredili, da bi sledili njihovi poti in potu, ne prepričajo, ne premaknejo kamna, ki bi dal vedeti, da lahko zagotovijo užitka in ugodja tudi nam v prihodnje. Temeljijo na izrabljenih tržnih floskulah, ki jim posamezniki ne nasedajo več, niti ko gredo kupit banane. Informacij je dandanes toliko, da si posameznik za marsikatero, tudi banalno stvar prebere deklaracijo in poišče alternative ter se odloča na podlagi konkretnih dejstev, ne zgolj na podlagi cene in zunanjega videza.

Kako se pristopa do kupcev, se kandidati lahko naučijo v vsaki večji trgovini, enako njihovi svetovalci. Skratka, kandidati sami izpadejo kot anonimus, ki je sredi kočevskega gozda ostal brez bencina in nima nobene rešitve. Začel je moliti, volivci pa smo tisti medved s kantico bencina in sloka srnica s punin kanistron vina, ki sta njihova edina rešitev.