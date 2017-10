Slavkov popolni aperkat

Bilo je pred leti, čas velikonočnih praznikov. Muka vseh muk. Še zdaj mi je mučno pri srcu. Mučno? Boleče, bi bilo pravilneje zapisno. Pa težko, nekako nerazložljivo. In žalostno. Ja, žalost se je naselila v moje srce. »Po naših hostah sekajo!« so svoje dni rekli starejši, ko je umrl kdo, ki je bil bolj njihovih let. Dva sta tistihdob odšla. Nekam tja, v neznano. In predvsem za vedno. Prav med prazniki. Slavko Cerjak in Boris Dvornik. Slednjega sem občudoval samo od daleč. Ker nisem imel sreče, da bi ga srečal ali celo igral z njim. Na drugega pa me vežejo močni, silovito lepi spomini.

Poseben človek

Slavko Cerjak je bil prav poseben človek. Dober, zvest prijatelj. Poštenjak, da malo takih. Kar je velika redkost, še prav posebno v našem, igralskem okolju, kjer je včasih poštenje hudo sporna moralna kategorija, ki si jo kolegice in kolegi (ne vsi, nekateri pa!) razlagajo na čisto svoj, samo njihovim moralnim merilom prilagojen način. Veliko lepega sva preživela skupaj. Pa tudi čisto zadosti grenkega. Prvič sta se najini igralski stezi križali pri predstavi Rožnati trikotnik Martina Shermana v režiji Vinka Möderndorferja, ki smo jo z velikanskim uspehom igrali v EG Gleju (in z njo tudi zmagali na Borštnikovem srečanju). Potem pa je prav Vinko povabil Slavka k sodelovanju pri eni najzahtevnejših uprizoritev ljubljanske Drame vseh časov, pri Mihajlovičevem briljantnem dramskem biseru, v tistih časih celo prepovedani drami Ko so cvetele buče.

Ne vem natanko, ali je bil takrat direktor Drame Andrej Kurent ali kdo drug, vem pa, da smo imeli prvo vajo kar na t. i. levem odru (dokaj velikem prostoru, ki je bil poleg glavnega odra), toliko nas je bilo. Boris A. Novak kot dramaturg, Zdravko Duša kot prevajalec in Vinko Möderndorfer kot režiser so nas, vsak na svoj zelo prepričljiv in predvsem izjemno zanimiv (in poučen) način, seznanjali s tem velikim delom, ki osupljivo tankočutno pripoveduje zgodbo(e) preprostih ljudi, ki so se, ne da bi za to kaj naredili, znašli v kleščah komunističnega, povojnega terorja. Pripadla mi je čast, da so mi zaupali osrednjo vlogo, Slavko pa je igral mojega najboljšega prijatelja, ki je v življenju nekako skrenil na stranpota, v srcu pa je še vedno ostal preprost fakin beograjskega predmestja.

Trening s Slavkom

V nekem prizoru je avtor predvidel tudi manjši pretep med nama, glavnima protagonistoma. Vodstvo Drame je najelo boksarskega trenerja, ki naj bi naju naučil veščin. No, pa smo začeli vaditi (resnici na ljubo: dejstvo je, da sem se začel pripravljati na to zagotovo eno najtežjih dramskih vlog sodobne svetovne dramatike že kake štiri mesece prej!). In sva s Slavkom skoraj en mesec mahala drug proti drugemu, kakor da se ne bi hotela dotakniti.

Ko sva s trenerjem uvidela, da je Slavko taka dobričina, da tudi muhi ali mravlji ali komurkoli drugemu ne bi mogel povzročiti nikakršne bolečine, sva ga, se razume, začela bolj ali manj spretno motivirati, naj me vendarle poskuša udariti, sicer vse skupaj ne bo (dovolj) verodostojno.

Pa ni šlo. Ni in ni šlo; Slavko je bil pač – pacifist in nepoboljšljiv miroljubnik in daleč od pretepača. Prav tuje, zoprno in celo gnusno mu je bilo to čeprav samo odrsko pretepanje.

Pa se je naš vrli Vinko, režiser, domislil metode, ki se je potem izkazala za sila učinkovito.

Po neki vaji je stopil k meni in Slavku in rekel: »Fanta, zdaj gremo pa mi malo po srezu!« In smo šli. Začeli smo takoj v najbližjem bifejčku. S špricerji. Počasi, drugega za drugim smo jih zlivali po grlih in se pogovarjali o uprizoritvi. Največ govora je bilo prav o najinem pretepu.

Usekaj Romca!

Besede so postajale vse bolj strastne, nabralo se je tudi že nekaj špricerjev in naenkrat smo se znašli v mojem rodnem Trnovem, v lokalčku, ki mi je bil še prav posebno pri srcu, pri Alkarju, ki je bil svoje čase prava dalmatinska konoba. Tam nas je prijatelj, gostilničar Marko, sprejel z odprtimi rokami in z odprtimi – steklenicami najrazličnejših žganjic. Prav nič nas ni bilo treba siliti, smo jih začeli kar sami hlastno zlivati vase. Drugo za drugo.

Pošteno smo se ga nalezli. Pošteno. In naša razprava o uprizoritvi se je razvnela do neslutenih razsežnosti in globin. Mraz je bil in noč je že objela krakovsko Ljubljano, ko smo zapuščali alkoholne omame poln hram. Z Vinkom sva še kar naprej poskušala prepričati Slavka, naj me vendarle poskuša udariti direktno v brado kot pravi boksar. Pa se ni dal prepričati. Vse dokler mu Vinko ni – sicer zelo zelo nežno – zagrozil, da bo črtal ta najin pretepaški prizor.

Takrat pa se je v Slavku prebudil igralski lev. »Ne, tega pa ne boš storil!« je skorajda zarjul.

»Ja, pa bom! Ali pa usekaj Romca!« Slavkove oči, prav lepo motne, so se v trenutku zbistrile, zamahnil je in jaz sem v naslednjem trenutku ležal na tleh, mislim, da že pokritih s snegom.

Bolelo me je in skelelo, in ko sem si ošlatal brado, je bila roka v hipu krvava. Pa to še ni bilo najhuje. Ko sta me od začudenja popolnoma zmedena prijatelja, katerih zmedo je močno potenciral tudi ves popiti alkohol, spravila pokonci, sem v ustih začutil nekaj, za kar se je zdelo, kot da ni moje.

Eden boljših prizorov

Zamahnil je in v naslednjem trenutku sem že ležal na tleh.

Ustrašil sem se. In izkazalo se je, da je bil moj strah še kako upravičen. Slavko – boksarski analfabet – me je tako strokovno neoporečno zadel s čistim aperkatom, da mi je zbil zob. Levo zgoraj, pa bolj spredaj. Super! Tri tedne do premiere, glavni igralec pa brez zoba. Perfektno! Hja, pa se nisem čisto nič jezil. Prav nasprotno. Odpravili smo se nazaj v gostilnico in dodobra načeto brado začeli razkuževati z žganjicami. Malo po bradi, malo pa vase.

Končali smo pa na urgenci, vsi trije, saj me soborca nista hotela zapustiti v teh zmage polnih minutah mojega trpljenja. Dobil sem tri šive. In pozneje, po zvezah, nov zob. In prizor najinega pretepa je bil celo eden boljših v celotni uprizoritvi. In ljudje so premierno uprizoritev pospremili s stoječimi ovacijami. S Slavkom sva se pri poklonu samo spogledala. In se nasmehnila drug drugemu.

Nekje zadaj, za odrom, pravzaprav pri portalu, se je znašel tudi Vinko. Bili smo srečni. In ponosni. In še enkrat srečni. In še enkrat ponosni.

Ker nam je – uspelo. Za ceno, kakršno sem pač plačal, na žalost, le jaz, a je bilo vredno.

Slavko, počivaj v miru.

Ko pa se srečava tam zgoraj, bova povadila še kak udarec.