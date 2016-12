Slavko Bobovnik razvaja sodelavke

Slavko Bobovnik ni le odličen televizijski voditelj, temveč se očitno dobro znajde tudi v kuhinji. Prekaljeni televizijec je to dokazal pred kratkim, ko je s čokoladno torto presenetil sodelavke, ki so bile nad sladico več kot navdušene. Pohvale so deževale z vseh strani, Slavko pa je priznal, da gredo zasluge po večini njegovi ženi Bredi, sam pa je bil le prvi asistent. Ne glede na to, da torta, okusna in zdrava, saj je bila namreč brez moke, ni bila delo le njegovih rok, si voditelj zasluži vse pohvale in nestrpno čaka, kdaj bodo sodelavke njega pocrkljale s potico, ki je njegova najljubša sladica.

