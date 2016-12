Slavica Ecclestone se je prepustila Branki

Si predstavljate, da vam zazvoni telefon in se oseba na drugi strani predstavi kot Slavica Ecclestone? No, to se je zgodilo priznani vizažistki Branki Pavlović. Slavico je namreč sloviti tenorist Andrea Bocelli povabil na koncert, ki ga je imel v Ljubljani, in tako je za to priložnost potrebovala pričesko in ličenje. Na priporočilo znanega srbskega vizažista Dragana Vurdelje se je po pomoč obrnila k njegovi prijateljici Branki Pavlović, ki ima v Ljubljani kozmetični salon, na njene roke pa prisega kar veliko znanih Slovenk. Slavico je naličila v apartmaju, ki ga je nekdanja žena prvega moža formule 1 Bernieja Ecclestoneja najela v Grand hotelu Union, pričesko pa je gospe uredil Brankin mož Stevo, zagotovo eden najuspešnejših slovenskih frizerjev. Branka nam je povedala, da je bila Slavica izredno prijazna, brez posebnih zahtev, glede ličenja pa ji je dala proste roke. »Naravna lepotica je, ima izredno lepo in negovano kožo. Kar dobro sva se zaklepetali in lahko rečem, da je preprosta. Povedala mi je, da v življenju nikoli ne komplicira, in vidi se ji, da je zadovoljna s seboj.«

