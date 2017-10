Slak nazdravil v Kanadi

Prav lepo je videti, kako televizijski voditelj Uroš Slak vzdržuje stike z obetavnimi mladeniči iz poslovnega sveta. Kot eden izmed soustanoviteljev Pečečnikovega kluba slovenskih podjetnikov leta 2014 je že takrat ponudil priložnost številnim mladim nadebudnežem s poslovno žilico in nekateri so danes že uspešni na svojih področjih po vsem svetu. Ponosni na mentorja so ga povabili v Toronto in zanj zelo lepo poskrbeli. Ob tem so Juš Dobnikar, Sebastjan Oblak, Jan Habat in David Aleš zapisali, da so zelo ponosni na Urošev obisk, da je prišel pogledat, kaj ustvarjajo. Temu primerno so ga večer pred odhodom odpeljali na okusno večerjo in vse skupaj ovekovečili s fotografijo.

