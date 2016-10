Slabotni Franc Planinšek: prijatelji so v skrbeh

Gosti Ljubljanskega tedna mode so obnemeli, ko se je na prizorišču pojavil slavni plastični kirurg Franc Planinšek. Vedno razigran, stilsko drzen in poln iskrivih izjav je bil tokrat skoraj neprepoznaven. Prišel je namreč s palico, ob njem pa je bila nenehno temnolasa prijateljica Katarina Vujkovac, ki mu je pomagala. Kljub nezavidljivim okoliščinam, v katerih se je znašel, pa ni izgubil volje do ustvarjanja in druženja.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«