Skupaj se smejita in o ljubezni molčita

Slovenski mojstri satire so se v svojem prvem celovečernem filmu osredotočili na hudomušno predstavitev boja malega človeka proti pogoltni oblasti in požrešnim posameznikom. Foto: Promocijski material

Tina in Goran sta par dobra tri leta, a o svojem razmerju ne želita razglabljati v javnosti. Foto: Mediaspeed

TINA MARINŠEK IN GORAN HRVAĆANIN

Ljubitelji dobrih šal so končno dočakali premiero filma Pr'Hostar, ki ga je posnela ekipa, ki je zadnja leta skrbela za smeh s posnetki o Caricah, Carju, Gojku Ajkuli in številnih drugih zabavnih likih. Med akterji težko pričakovanega slovenskega celovečerca je tudi Goran Hrvaćanin, scenarist in producent, ki v filmu igra Jerča. Goran za dobro voljo Slovencev zadnja leta redno skrbi, sam pa se v javnosti ne želi pretirano pojavljati, prav tako ne njegovo dekle, nekdanja pevka skupine Tabu Tina Marinšek. Ta njegovo srce greje že tri leta, najdražjega pa je z velikim veseljem podprla tudi na premieri njegovega filma, ki je že prvi večer požel pravo navdušenje pri Slovencih.

