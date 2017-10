Skromno praznovanje Katarine Čas

Najlepša in najuspešnejša slovenska igralka Katarina Čas je ženska, ki kljubuje letom, in lahko bi si celo drznili reči, da je iz leta v leto videti mlajša. Prav nihče ji ne bi prisodil 41 pomladi, verjetno tudi zato, ker se sama s staranjem in leti nikoli ni obremenjevala. O tem smo se prepričali na lastne oči, saj smo lepo igralko opazili na koncertu skupine Matter v Kinu Šiška, ki je ob tej priložnosti praznoval osmo leto delovanja. V družbi svojega dragega in dobrih prijateljev, urednice Aritmije na nacionalki Maje Pavlin, direktorice SiTi Teatra Ane Kajzer, Jureta Koširja z družino in nekdanjega smučarja Mateja Jovana je bila Katarina tako kot vedno dobro razpoložena, ob tem pa je še enkrat dokazala, da ji datumi in zabave na visoki ravni ne pomenijo veliko. Najsrečnejša je namreč, ko lahko uživa v družbi najdražjih.

